IN BREVE - Altra mattinata da incubo: Raccordo bloccato per un'ora, mezzo in panne

Ancora una brutta mattinata, per centinaia di automobilista, sul raccordo Perugia-Bettolle. Tutto bloccato fino alle 10 di questa mattina dall'ingresso in località Ponte San Giovanni fino all'altezza di Prepo. L'ennesimo intoppo è stato creato da un pullman in panne che si è completamente fermato sulla corsia di scorrimento. E' stato necessario l'intervento del pronto intervento per rimuove il mezzo. Molte le auto in sosta nelle gallerie. Dalle 10,30 il traffico è tornato alla normalità