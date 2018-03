Incidente lungo il raccordo Perugia - Bettolle, perde il controllo dell'auto: conducente in ospedale

Incidente lungo il Raccordo Perugia Bettolle intorno alle7.30 di questa mattina. Il conducente classe 1961, alla guida della propria auto, ha centrato il pieno la cuspide dello svincolo. E' accaduto all'altezza di Passignano Ovest, in direzione Valdichiana. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a prestare le prime le cure all'automobilista per poi trasportarlo in codice rosso all'ospedale. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, Il traffico ha subito qualche rallentamento; ma nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.