Incidente sul Raccordo, scontro Tir e camper: ragazzina operata d'urgenza, il bollettino medico

Sono stabili le condizioni della ragazza di 15 anni rimasta coinvolta ieri pomeriggio lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in un tratto di strada del comune di Corciano, mentre si trovava su un camper in panne e per il quale c'era l'interessamento della Polizia stradale. I due mezzi erano stati urtati da un Tir con conseguenze gravi per la giovane, che viaggiava con i genitori.

Alcune ore dopo il trasporto in ospedale, dove i medici del pronto soccorso del S.Maria della Misericordia, Paolo Groff e Massimo Siciliani hanno proceduto alle operazioni di stabilizzazione, la ragazza, come riferisce una nota dell'ospedale, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di splenectomia ( asportazione della milza) per il grave trauma subito. Ad eseguire l'intervento chirurgico l'equipe del professor Annibale Donini in collaborazione con gli anestesisti coordinati dal dottor Roberto Gori. Dopo l'intervento, la studentessa è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. La prognosi resta riservata. Dimessi invece due poliziotti, uno dei quali aveva riportato una frattura vertebrale.