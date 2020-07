Raccordo Perugia-Bettolle, mezzo pesante blocca il traffico in galleria: code e disagi

Nuova mattinata da incubo sul raccordo Perugia-Bettolle. Rallentamenti e code in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria all’interno della galleria “Pallotta”, tra gli svincoli di Prepo e Piscille, nel tratto dove il traffico è regolato a doppio senso di marcia per lavori. I rallentamenti si ripercuotono anche sulla E45 tra Collestrada (innesto SS75) e Ponte San Giovanni (innesto raccordo) in direzione Roma/Firenze.



Al momento il transito è regolato a senso unico alternato. Sul posto è intervenuto il personale Anas e le forze dell'ordine. Il traffico è bloccato anche a Ponte San Giovanni: viabilità in tilt sia per entrare sul raccordo che per arrivare a Perugia per vie interne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

AGGIORNAMENTO - 11.40 - L'Anas ha comunicato che il mezzo pesante in avaria è stato rimosso. Permangono rallentamenti importanti "in via di smaltimento".