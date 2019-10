Raccordo Perugia-Bettolle, traffico nel caos: camion perde gasolio, chiusa l'uscita di Ferro di Cavallo

Incidente nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre. Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Ferro di Cavallo per chi viaggia in direzione Perugia/Ponte San Giovanni a causa dello sversamento di gasolio da parte di un mezzo pesante: "In alternativa - scrive Anas - è consigliata l’uscita allo svincolo di Madonna Alta".

Lo sversamento di gasolio, spiega ancora Anas, "ha interessato nel primo pomeriggio la corsia di marcia tra Olmo e Ferro di Cavallo. Il personale Anas è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica, al termine delle quali è stato riaperto sia l’ingresso allo svincolo di Olmo che l’intero tratto di corsia di marcia fino a Ferro di Cavallo".

E poi la brutta notizia: "La rampa di uscita dello svincolo di Ferro di Cavallo - sottolinea Anas - ha invece subito danni più importanti, rendendo necessario un intervento di rifacimento dell’asfalto che avrà inizio già da domani".