Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, schianto tra due auto: una si ribalta, due feriti

Incidente nella notte tra il 19 e il 20 agosto lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Per cause ancora in corso di accertamento due auto, intorno alle 23.30, si sono scontrate all'altezza dello svincolo di Corciano, in direzione Perugia.

Uno dei due mezzi si è anche ribaltato dopo l'impatto. Due le persone rimaste ferite nello schianto e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dalle ambulanze del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Perugia e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi dell'incidente.