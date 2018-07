In Breve - Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle: due mezzi coinvolti, ci sono feriti

Due feriti in codice giallo portati dal personale medico del 118 all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. E' il bollettino medico dell'ultimo incidente stradale avvenuto intorno alle 20 lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dopo l'uscita Passignano Ovest, direzione Perugia. Due le vetture coinvolte che sono rimaste fortemente danneggiate. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno dovuto mettere in sicurezza i mezzi danneggiati. Il traffico è rimasto rallentato per quasi un'ora.