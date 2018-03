Ponte San Giovanni, tamponamento lungo il Raccordo: code chilometriche

Tamponamento lungo il Raccordo e almeno tre chilometri di coda. E' il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 marzo, in direzione Ponte San Giovanni. A rimanere coinvolti nel tamponamento, sono stati un'auto e un mezzo pesante, poco dopo l'uscita Volumni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale; la viabilità ha subito forti disagi. La situazione sta tornando comunque alla normalità mentre non risultano feriti nell'incidente e non è stato necessario l'intervento del 118.