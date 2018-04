Schianto lungo il raccordo Perugia - Bettolle, auto ribaltata in galleria: c'è un ferito

E' di un ferito lieve il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina lungo il raccordo Perugia - Bettolle, all'altezza di Madonna Alta. Non è chiara la dinamica dello schianto, ma da quanto si apprende - a seguito di un tamponamento tra auto - uno dei due mezzi si è ribaltato all'interno della galleria.

Momenti di paura per il conducente dell'auto, tanto che sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure. Fortunatamente non risulta ferito in maniera grave. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, per accertare la dinamica dell'incidente. Secondo quanto comunicato da Anas "il traffico in direzione Bettolle è provvisoriamente deviato con uscita obbligatoria a San Faustino e rientro a Madonna Alta (Perugia). Il personale Anas è sul posto per ripristinare la transitabilità il prima possibile".