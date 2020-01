Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, schianto e fontana in galleria

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata del 6 gennaio. All'altezza di Prepo, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un'auto si è schiantata contro la parete della galleria, travolgendo l'idrante.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Un ferito, soccorso dall'ambulanza.