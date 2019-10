Porta Pesa, donna investita: immediato il trasporto in Ospedale, il bollettino medico

E' in prognosi riservata, stando al bollettino medico diramato dall'Ospedale di Perugia, una donna di 72 anni che intorno alle 17 di oggi è stata trasportata dal 118 in codice rosso. L'anziana, secondo una prima ricostruzione, è stata investita da un'auto a Porta Pesa. L'impatto è stato molto violento e la donna è sott'osservazione per un trauma cranico definito molto grave. Sulle dinamiche, ancora non comunicate dalle autorità, stanno indagando i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi.