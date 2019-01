Ponte San Giovanni, auto prende in pieno due mezzi in sosta: muore 56enne

Non avrebbe perso il controllo del mezzo per problemi tecnici, non sarebbe stato un errore alla guida, ma per il 56enne di Bettona che è morto nel tardo pomeriggio di ieri, sarebbe stato vittima di un malore e a causa di questo è finito contro due auto regolarmente in sosta. Le ultime analisi e i rilevamenti delle forze dell'ordine portato direttamente al malore. L'allarme al 118 è partito da alcuni passanti che hanno assistito alla tragedia: subito si è capita la gravità delle condizioni dell'automobilista di Bettona che è stato poi trasportato in codice rosso all'Ospedale di Perugia. L'incidente si è verificato in via della Rete a Ponte San Giovanni.