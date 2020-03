Ponte Rio, auto si ribalta nella tarda serata di oggi: muore giovane di 33 anni

Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di oggi, 8 marzo, in località Ponte Rio di Perugia dove ha perso la vita un giovane di 33 anni che era alla guida di una utilitaria. Per cause ancora tutte da accertare - indagano i Carabinieri di Perugia - l'uomo ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato restando poi incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo ma purtroppo, a causa delle ferite riportate, era già deceduto. Nulla hanno potuto i medici e paramedici del 118 giunti dall'ospedale di Perugia. L'incidente è avvenuto davanti all'ingresso dello stabilimento della Gesenu.