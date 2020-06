FOTO NOTIZIA Ponte Pattoli, scontro tra auto: due ferite, Vigili del fuoco e 118 in azione

Altro incidente nella prima giornata di oggi, dopo quello alla Pievaiola, a Perugia. Anche in questo caso sono entrati in scena i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell'ordine e al personale medico del 118. Il sinistro è avvenuto all'uscita di Ponte Pattoli intorno alle 7.45: due le vetture coinvolte. Il 118 ha soccorso due persone rimaste ferite. Nessun dei due sarebbe in pericolo di vita, sono in corso gli accertamenti medici.

