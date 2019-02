FOTO NOTIZIA Torgiano, perde il controllo auto in discesa: volo di sei metri

E' ferito ma non un pericolo di vita un uono di 75 anni, residente a Torgiano, che nella giornata di ieri si è schiantato al suolo dopo sei metri di volo con la sua auto. L'incidente è avvenuto in un piazzale privato di Pontenuovo di Torgiano intorno ale 10 di domenica mattina. Il conducente dopo aver perso in discesa il controllo del mezzo è finito fuori strada, ha abbattuto una recinione, cappottando più volte. Sul posto i Carabinieri di Torgiano e i Vigili del Fuoco.

