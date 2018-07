Perde il controllo del mezzo e prende in pieno in guard-rail: Doblò Fiat distrutto

L'auto è praticamente distrutta, il lato passeggero è quello messo peggio, ma l'automobilista è rimasto praticamente illeso. Qualche ferita, qualche trauma ma niente di serio. Tanto è vero che è stato portato al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia in codice verde come ha confermato a Perugiatoday.it dall'ufficio stampa dell'Ospedale perugino. Quasi incredibile osservando le prime foto effettuate dai Vigili del Fuoco chiamati a togliere il mezzo dalla strada e mettere in sicurezza il guardrail per molti metri divelto perchè preso in pieno dal Doblò Fiat. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi sulla E45 all'altezza dell'uscita per Ponte Felcino. Il ferito è un 71enne.