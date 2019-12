Lungo la Pievaiola scontro tra tre auto all'ora di cena: mezzi distrutti, feriti

Un grave incidente è avvenuto lungo la Pievaiola, all'altezza di Agello, questa sera intorno alle 20,30. Si è verificata, per cause ancora da accertare, una violenta carambola tra tre auto che sono andate praticamente distrutte: si tratta di due berline e una Jeep che si è ribaltata. Il fatto è avvenuto su una lunga diretta a due corsie. Sul posto forze dell'ordine e due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Perugia. Le cause sono ancora da accertare; l'asfalto era reso viscido dalle piogge battenti che si sono riversare costamente in queste ore. In attesa di notizie ufficiali, si parla di un primo bilancio dove ci sono più feriti, ma uno in particolare sarebbe stato portato con una certa urgenza in Ospedale.

AGGIORNAMENTO - Nonostante la violenta carambola e le tre auto coinvolte fortemente danneggiate, l'ufficio stampa del nosocomio di Perugia ha annunciato che i feriti non sono in pericolosa di vita dato che hanno riportato ferite e traumi considerati lievi e si pensa già di dimetterli questa stanotte. Al Santa Maria della Misericordia sono attualmente assistite due persone coinvolte nel sinistro della Pievaiola.