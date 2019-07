Frontale tra un furgone e un'auto lungo la Pievaiola, donna in ospedale

Ancora uno schianto lungo la Pievaiola. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 20.45 di giovedì 18 luglio all'altezza dell'uscita per Fontignano-Marsciano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia e i soccorritori del 118. Nel frontale tra un furgone e un'auto è rimasta ferita una donna di 55 anni. Secondo quanto appreso da fonti mediche è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice giallo per diverse contusioni. Dopo gli accertamenti del medici dell'ospedale è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita.