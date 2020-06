Pievaiola, incidente stradale nel cuore della notte: auto si ribalta

Nel cuore della notte un automobilista ha perso il controllo della propria vettura ribaltandosi più volte. Il fatto è avvenuto alle 1 del primo giugno lungo la Pievaiola all'altezza del centro vendita Audi. Il mezzo è rimasto fortemente danneggiato e c'è stato bisogno dell'intervento dei Vigili del Fuoco della Centrale di Perugia per liberare e mettere in sicurezza la strada. Automobilista e passeggeri non avrebbero riportato ferite serie. I soccorritori hanno ribadito che si sono allontanati in maniera autonoma senza l'ausilio del personale medico del 118.

