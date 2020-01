FOTO NOTIZIA - Auto si ribalta sulla E45 all'altezza di Collestrada: rischio code

Un'auto, forse a causa del maltempo, si è ribaltata all'altezza di Collestradra sulla E45 in direzione di Ponte San Giovani. Il mezzo ha completamente bloccato la corsia di sorpasso della principale arteria del perugino. Il fatto si è verificato poco dopo le 10,40 di questa mattina, 18 gennaio. Dalle prime informazioni raccolte dai soccorritori - giunti sul posto - non ci sarebbero feriti e l'automobilista è riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura incidentata. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi per capire la dinamica dell'incidente dove non sono rimaste coinvolto altre auto. Per rimuovere il mezzo potrebbero crearsi code o rallentamenti nel corso della mattinata.