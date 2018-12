Raccordo Perugia-Bettolle, auto perde il controllo e si cappotta: ferita una ragazza, distrutto il veicolo

Non è in pericolo di vita la ragazza umbra coinvolta in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 3 della mattina. Dopo il trasporto del 118 all'Ospedale Santa Maria della Misericordia: i medici, oltre a diverse ferite, hanno dignosticato un trauma cranico. La ragazza resterà sotto osservazione per le prossime ore. L'auto è andata praticamente distrutta dopo che si è cappottata più volte sull'asfalto del Raccordo Perugia-Bettolle al'altezza dell'uscita per Passignagno Ovest. Non sono rimaste coinvolte altre auto. Fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castiglione del Lago che hanno permesso alla giovane ferita di uscire dall'abitcolo fortemente danneggiato.

