Auto si ribalta a Resina: donna estratta dall'abitacolo distrutto, è grave

E' sottoposta ad un intervento salvavita una donna di 70 anni, residente ad Umbertide, estratta dai vigili del fuoco dall'abitacolo distrutto di una utilitaria. I traumi subiti, secondo il resoconto dell'ufficio stampa dell'ospedale, sono considerati gravi confermando il codice rosso emesso da personale medico del 118 come prima diagnosi. Una equipe di medici si sta occupando della donna per salvarle la vita. L'incidente è avvenuto intorno le 13 di Ferragosto a Perugia, in località Resina. Per cause ancora da accertare l'auto si è più volte ribaltata finendo poi fuori strada sottosopra. Molti i danni alla vettura tanto è vero che c'è stato bisogno di una squadra dei vigili del fuoco per tagliare le lamiere del mezzo per portare fuori la donna che necessitava di immediate cure mediche.