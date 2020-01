Perugia-Ancona, schianto sulle 4 corsie all'altezza di Valfabbrica: soccorsi in azione, ci sono feriti

Nella tarda mattinata di oggi (venerdì 31 gennaio) sull'arteria a 4 corsie Perugia-Ancona, tra Valfabbrica e Casacastalda, si è verificato un grave incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale ma è stato allertato il personale medico del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri coinvolti. Secondo una prima ricostruzione - le squadre sono ancora in azione - ci sarebbero feriti, di cui uno considerato grave. Al momento si registrano rallentamenti del traffico.

Aggiornamento ore 12.25 - Secondo una prima ricostruzione dell'incidente un'auto - per cause ancora in corso di accertamento - ha tamponato un camion. L'automobilista è in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, la Stradale e il 118. In azione anche una gru per rimovere i mezzi incidentati.

AGGIORNAMENTO - ORE 13 - Non c'è stato nulla da fare, nonostante i primi soccorsi prestati dal personale medico del 118 e il trasferimento all'Ospedale di Branca, per l'uomo rimasto coinvolto nello scontro sulla Perugia-Ancona avvenuto questa mattina. L'incidente si è verificato in prossimità dello svincolo di Casacastalda e sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e la polizia stradale. Il decesso è stato confermato dall'Ufficio Stampa della Misericordia: la vittima era arrivata in condizioni disperate al nosocomio di Gualdo-Gubbio. Dalle prime informazioni la vittima è un 43enne, italiano e residente in Provincia di Ancona.

(seguono aggiornamenti)