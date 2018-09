Incidente lungo la Perugia - Ancona, violento impatto tra camion e furgone: un morto e un ferito grave

Ancora sangue sulle strade dell'Umbria. Pesante il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Perugia - Ancona, tra Valfabbrica e Casacastalda. Lo schianto è avvenuto all'altezza della galleria Picchiarelli ed ha coinvolto un camion e un furgone, quest'ultimo completamente distrutto dall'impatto. Il conducente è morto sul colpo.

Gallery - Incidente lungo la Perugia - Ancona, un morto

Un 'altra persona rimasta coinvolta nell'incidente. è stata invece trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non si conoscono, al momento, le generalità della vittima. La strada statale 318 “di Valfabbrica” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda e il traffico deviato sulla viabilità secondaria con uscita a Casacastalda per il traffico diretto a Perugia e uscita a Valfabbrica per il traffico in direzione Gubbio/Ancona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e gli agenti della Polstrada di Perugia; accertamenti in corso per ricostruire la dinamica della tragedia. E' gia la terza vittima in poco più di due giorni. Sabato ha perso la vita a Todi il commerciante perugino Enrico Dolciami mentre era in sella alla sua moto. Nella stessa giornata, a Orvieto, un altro motociclista di appena 42 anni è deceduto dopo un violento scontro con un'auto.