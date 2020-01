Passignano, auto distrutta dalle fiamme: intervento dei vigili del fuoco (foto)

Un'auto è andata a fuoco mentre stava percorrendo una strada provinciale in zona San Donato a Passignano sul Trasimeno questa sera intorno alle 19. Il conducente, alla vista delle prime fiamme, è riuscito a fermare il veicolo ed è sceso allontanandosi dal pericolo. Il mezzo ha subito molti danni ma per fortuna non ci sono feriti e non sono state coinvolte altre auto. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Perugia e del distaccamento di Castiglione del Lago. Sul posto anche i Carabinieri per regolamentare il traffico.