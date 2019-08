Castiglione del Lago, incidente stradale tra un'auto e un furgone: tre feriti

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nei pressi di Panicarola nel pomeriggio di domenica 18 agosto.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto, un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente intorno alle 18.30.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Castiglione del Lago e i soccorritori del 118. Tre le persone portate in ospedale in ambulanza per accertamenti.