Incidente stradale a Panicale, schianto tra auto e ape: due feriti

Schianto all'ora di pranzo di venerdì 5 luglio lungo una strada di campagna di Casalini, frazione di Panicale. Intorno alle 13.30, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un ape Piaggio sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

Due i feriti nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti non sarebbero in gravi condizioni. I mezzi, particolarmente danneggiati dallo schianto, si sono ribaltati. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente.