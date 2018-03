Via San Girolamo, schianto tra tre auto: carabinieri e municipale sul posto

Incidente in via San Girolamo a Perugia, quello accaduto nel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto ricostruito sono tre le auto coinvolte nell'incidente, ma la dinamica resta da chiarire. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale e dei carabinieri. Non sono note le condizioni dei conducenti dei veicoli coinvolti. Nello stesso pomeriggio un altro incidente è avvenuto lungo la E45, all'altezza di San Gemini. Il bilancio in questo caso è stato di due camion coinvolti. Nessun ferito grave.