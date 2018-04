Schianto lungo la strada, scontro tra un'auto e un furgone: c'è un ferito

E' di un ferito - fortunatamente non grave - il bilancio dell'incidente accaduto questa mattina poco prima delle 8, lungo la Centrale Umbra. Ad essersi scontrati, un furgone bianco e un'auto, proprio sulla rampa di uscita per Spello. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. Intervenuti anche i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla persona rimasta lievemente ferita.