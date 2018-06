Tamponamento sul Raccordo Perugia - Bettolle, due auto coinvolte e traffico rallentato

Un altro tamponamento in una delle principali arterie stradali del perugino, quello avvenuto nel pomeriggio di oggi questa volta sul Raccordo Perugia - Bettolle. E' accaduto poco prima della galleria Volumni, in direzione Ponte San Giovanni. A rimanere coinvolti nel tamponamento sono state due auto e l'incidente ha creato qualche rallentamento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nello scontro, ma per una delle occupanti dei mezzi coinvolti è stato richiesto l'intervento sul posto dei soccorritori del 118 per accertare le sue condizioni. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e per la viabilità . Il traffico, inizialmente rallentato, sta tornando alla normalità.