Doppio tamponamento sul Raccordo Perugia - Bettolle, traffico "impazzito" per mezz'ora

Doppio incidente in superstrada e traffico in tilt per almeno mezz'ora. E' quanto accaduto intorno alle 13.30 lungo il tratto stradale tra il Raccordo e la E45, all'altezza di Ponte San Giovanni. A rimanere coinvolti nell'incidente sono stati un'auto e un mezzo pesante. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per gli occupanti dei mezzi.

Poco dopo un altro tamponamento tra due auto, questa volta all'altezza del Park Hotel, in direzione Collestrada. Da quanto si apprende una persona sarebbe rimasta leggermente ferita. Sul posto per tutti i rilievi del caso sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Perugia. Il traffico, inizialmente intenso a causa del doppio incidente, sta tornando alla normalità.