Mattinata da incubo sul Raccordo, schianto tra tre auto: un ferito e lunghe code

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio del tamponamento accaduto poco dopo lo svincolo di Corciano lungo il Raccordo Perugia Bettolle, in direzione Firenze. A rimanere coinvolti nel tamponamento sono state tre auto. Sul posto polizia stradale e 118 per prestare le prime cure al ferito che, come detto, non è in gravi condizioni. Il traffico, a causa dell'incendio che ha interessato un autocarro nei pressi dello svincolo per Mantignana, è stato deviato sulla corsia di sorpasso e al momento si registrano ancora code. Al lavoro gli agenti della polstrada per la viabilità.