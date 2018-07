Schianto sul Raccordo Perugia - Bettolle, tamponamento tra tre auto: traffico rallentato

Incidente sul Raccordo Perugia - Bettolle. E' di tre auto coinvolte, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti, il bilancio del tamponamento accaduto questa mattina poco prima della Galleria Volumni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e per la viabilità. Dopo un iniziale ripercussione sul traffico, la viabilità sta tornando alla normalità, mentre la dinamica è ancora al vaglio. Sul posto anche i sanitari del 118.