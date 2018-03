Schianto tra due auto lungo il raccordo Perugia - Bettolle: un ferito soccorso dal 118

E’ di un ferito (sembrerebbe in maniera non grave) il bilancio dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 marzo, lungo il raccordo Perugia – Bettolle.

E’ accaduto intorno alle 15 tra Corciano e Mantignana in direzione Trasimeno: per cause ancora in fase di accertamento due auto hanno tamponato di cui una si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia e un’ambulanza. La dinamica di quanto accaduto e i rilievi del caso sono affidati alla polizia, mentre il personale medico del 118 ha prestato le prime cure alla persona ferita.