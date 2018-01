Frontale tra due auto a Perugia, ci sono dei feriti: trasportati in ospedale

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada Tuderte in zona Montebello, non molto distante da una nota discoteca di Perugia. Non è chiara ancora la dinamica di quanto accaduto, ma da una prima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche se gli occupanti coinvolti sono riusciti ad uscire autonomamente dalle auto. Sul luogo dell'incidente anche due ambulanze del 118, che hanno trasportato in codice giallo i feriti. Non è chiaro ancora quante persone siano rimaste coinvolte nell'impatto; i rilievi del caso sono stati affidati alla polizia municipale per riuscire a ricostruire la dinamica dello scontro.