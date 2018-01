Perde il controllo dell'auto, colpisce un veicolo in sosta e finisce la sua corsa contro una casa: 36enne ferito

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un altro veicolo in sosta. Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, lunedì primo gennaio, in località Bacanella di Magione. Forse a causa di un colpo di sonno, il conducente di una Fiat Punto, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha colpito un' auto in sosta per poi finire la sua corsa contro un'abitazione. L'allarme ai soccorritori è scattato intorno alle 7.30; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure all'uomo. Il conducente, un 36enne, risulta ferito ed è stato trasportato in ospedale.