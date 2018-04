Incidente all'imbocco della galleria, traffico rallentato lungo tutto il Raccordo Perugia - Bettolle

Brutta mattinata per gli automobilisti lungo il Raccordo Perugia - Bettolle. Intorno alle nove di oggi, mercoledì 4 aprile, traffico rallentato a causa di un incidente all'imbocco della galleria di Madonna Alta. Nell'incidente è rimasta coinvolta una sola autovettura e da quanto si apprende non è stato necessario l'intervento del 118 in quanto il conducente non ha riportato ferite. Ma il traffico si è congestionato praticamente lungo tutto il Raccordo, con alcune ripercussioni anche sulla E45 all'altezza di Ponte San Giovanni. Il traffico, intorno alle 9.30, scorreva molto lentamente e sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale per la viabilità.