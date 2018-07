Schianto frontale tra due auto a Passignano, due feriti soccorsi dal 118

Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, sabato 7 luglio, fuori dalla svincolo di Passignano Ovest in direzione Tuoro. Due auto, per cause ancora di fase di accertamento, si sono scontrare in un impatto frontale. Immediati i soccorsi, con il 118 accorso sul posto per valutare la gravità dei feriti. Da quanto si apprende due persone sono state trasportate in ospedale con un codice di media gravità. Per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.