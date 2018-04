Autoarticolato carico di bombole di metano si ribalta lungo la strada: carabinieri e vigili del fuoco sul posto

Incidente lungo la Flaminia vecchia, all'altezza di San Giovanni Profiamma, quello accaduto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 aprile. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e carabinieri: secondo quanto ricostruito un autoarticolato che trasportava metano, si è ribaltato su un fianco, dopo essere uscito fuori strada. Le cause sono al vaglio degli inquirenti, ma da quanto si apprende il conducente del mezzo pesante è stato estratto dal veicolo e soccorso dal 118, da quanto si apprende le sue condizioni non sarebbero gravi Intanto i vigili del fuoco sono al lavoro per le operazioni di travaso e il tratto di strada risulta momentaneamente chiuso. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto e la situazione è sotto controllo e non ci sono perdite di gas.