Violento schianto lungo la Flaminia tra auto e scooter, due feriti: uno è grave

Due feriti, di cui uno in condizioni serie. E' il bilancio dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio lungo la Flaminia, all'altezza di Spoleto nei pressi del bivio Pompagnano. A rimanere coinvolti nell'impatto sono stati un'utilitaria e uno scooter che stavano viaggiando in direzione di marcia opposta. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter che stava transitando verso Terni. La donna alla guida dell'auto ha invece riportato ferite più lievi. Come riporta una nota dell'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera di Terni, l'uomo, di 71 anni, ha riportato un serio politrauma e attualmente si trova ancora al Pronto Soccorso in attesa che vengano completate le valutazioni. La prognosi è riservata.

Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118, lo scooterista è stato trasportato al Santa Maria in codice rosso, la donna invece all'ospedale di Spoleto. Incerta e da chiarire la dinamica dell'incidente; i rilievi del caso sono affidati alla polizia stradale, giunta sul luogo dell'incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.