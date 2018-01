Furgone si ribalta in mezzo alla strada, tratto di carreggiata chiuso e traffico deviato

Incidente lungo la Flaminia, all'altezza di Sant'Eraclio, quello avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 24 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato lungo la carreggiata. Fortunatamente è riuscito ad uscire illeso dall'incidente, ma i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru per rimuovere il veicolo dalla strada. Sul posto nche gli agenti della polizia stradale e il personale Anas; per permettere la rimozione del furgone, è stato momentanamente chiuso un tratto di strada poco prima dell'uscita di Sant'Eraclio e traffico deviato lungo la strada interna.