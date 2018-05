Incidente lungo la E45, scontro tra un'auto e un camion: attimi di paura e traffico in tilt

Sono stati attimi di paura per il conducente di una Mini Cooper, che si è scontrato con un autotreno lungo la E45. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina, venerdì 4 maggio, all'altezza dello svincolo di Bastia Umbra, in direzione Perugia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito nello schianto, solo tanta paura e pesanti ripercussioni per il traffico, vista anche l'ora di punta. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.