Schianto lungo la E45, coinvolti tre veicoli: un ferito soccorso

Un altro schianto lungo la E45, quello avvenuto intorno alle 15.30 di oggi all'altezza di Pontenuovo, in direzione Sud. Secondo quanto ricostruito l'incidente, rilevato dalla polstrada di Perugia, ha visto coinvolti tre veicoli, ma ad avere la peggio sarebbe stato il conducente di una delle auto, ferito in maniera non grave e soccorso dai sanitari del 118 che gli hanno prestato tutte le cure del caso. Da accertare la dinamica di quanto accaduto, il traffico è tornato alla normalità dopo un iniziale disagio alla viabilità dovuta al sinistro. E' il terzo incidente nella giornata: questa mattina si sono verificati, nel giro di breve, altri due scontri lungo il Raccordo Perugia - Bettolle, fortunatamente anche in questo caso, senza gravi conseguenze.