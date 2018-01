Ponte San Giovanni, doppio tamponamento lungo la E45 e traffico in tilt

Doppio tamponamento lungo la superstrada E45 e traffico nel caos. E' quanto accaduto intorno alle 18, a breve distanza l'uno dall'altro, a Ponte San Giovanni (all'altezza del Park Hotel). Il primo tamponamento tra veicoli è avvenuto in direzione Nord, l'altro in direzione Sud, fortunatamente senza feriti. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni visto che gli incidenti sono accaduti in un orario di punta per la viabilità in quel tratto stradale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale per tutti i rilievi del caso mentre non è stato necessario il soccorso del 118 in quanto tutti gli occupanti delle auto coinvolte sono usciti illesi dagli incidenti.