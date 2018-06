Incidenti lungo il Raccordo e la E45, schianto tra auto e un ferito soccorso

Traffico intenso lungo il raccordo Perugia - Bettolle e lungo la E45 a causa di due incidenti che si sono verificati a poca distanza l'uno dall'altro. Il primo, intorno alle 17.30, è avvenuto all'altezza di Collestrada, poco prima dello svincolo per la Centrale Umbra. A rimanere coinvolti nel tamponamento sono stati tre veicoli. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, per tutti i rilievi del caso e per gestire la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Perugia.

Dopo circa mezz'ora un altro tamponamento tra due auto, questa volta lungo il raccordo Perugia - Bettolle tra Madonna Alta e San Faustino, direzione Ponte San Giovanni. Ferito lievemente uno degli occupanti dei veicoli, che è stato soccorso dai sanitari del 118. Il traffico sta tornando alla normalità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco.