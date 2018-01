Incidente lungo la strada, auto ribaltata e traffico in tilt: un ferito trasportato in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 23 gennaio, lungo la Centrale Umbra. L'impatto - che secondo quanto ricostruito avrebbe coinvolto due auto - è accaduto in direzione Perugia, all'altezza di Bastia (Umbria Fiere), qui un'auto si è ribaltata e una persona è stata soccorsa dal 118. Trasportata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio; saranno i rilievi della polizia stradale a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Intanto il traffico procede a rilento e si registra qualche disagio alla viabilità. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Foligno.