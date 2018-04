Schianto lungo la Centrale Umbra: quattro auto coinvolte, ci sono feriti

E' di quattro auto coinvolte il bilancio dell'incidente che si è verificato oggi pomeriggio, giovedì 5 aprile, lungo la strada statale 75 "Centrale Umbra". La strada è temporaneamente chiusa in direzione Perugia tra gli svincoli di Spello e Cannara e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Spello.

Maxi incidente lungo la Centrale Umbra, schianto tra 4 veicoli: superstrada chiusa al traffico

La dinamica dell'incidente è al vaglio, ma da quanto si apprende non si registrano feriti in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alle persone rimaste coinvolte, gli agenti della polizia stradale di Foligno per la viabilità e i carabinieri in supporto. Presente anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile.