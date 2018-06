Con l'auto finisce nel fiume, paura per il conducente: vigili del fuoco al lavoro

Con l'auto fa un volo nel fiume Chiascio. Sono ancora in corso le operazioni di recupero del veicolo che questa mattina, intorno alle 7, è finito dentro al fiume. E' accaduto all'altezza di Branca. L'uomo alla guida, per cause ancora in fase di accertamento, stava percorrendo la superstrada quando improvvisamente ha perso il controllo ed è finito in acqua. Fortunatamente il conducente, che viaggiava da solo, è uscito illeso dall'incidente, tanto da lanciare lui stesso richiesta d'aiuto alla centrale operativa dei vigili del fuoco che sono intervenuti con l'ausilio dell'autogru.