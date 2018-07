Paura lungo la strada, impatto frontale tra un Ape e un autocarro: c'è un ferito

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 luglio, a Città della Pieve. Per cause ancora in fase di accertamento, un Ape a quattro ruote e un autocarro si sono scontrati frontalmente, lungo la strada tra le località di Po' Bandino e Mogliano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per tutte le operazioni del caso, i sanitari del 118 e i carabinieri di Città della Pieve a cui ora sono affidati i rilievi per comprendere la dinamica del frontale. Da quanto si apprende il conducente dell'Ape è rimasto ferito, ma al momento non si conoscono le sue condizioni.