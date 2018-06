Caos lungo la E45, tamponamento tra un tir e una Panda: conducenti in ospedale e traffico in tilt

Traffico intenso e due feriti finiti in ospedale. E' il bilancio dell'incidente lungo la E45 (direzione Collestrada), avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, all'altezza di Ponte San Giovanni. A rimanere coinvolti in un tamponamento sono stati un mezzo pesante che trasporta gasolio e una Panda. Feriti, fortunatamente in maniera non grave, i conducenti dei rispettivi mezzi che sono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

L'incidente è avvenuto in carreggiata Nord; pesanti sono state le ripercussioni sul traffico. Si registrano auto incolonnate lungo il Raccordo e lungo la E45 Nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia per tutti gli accertamenti della dinamica e le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e i vigili del fuoco.